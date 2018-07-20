Galatasaray'da ''bir takım'' kayboldu

İşte Galatasaray'ın 2015/2016'da ligin ilk maçındaki kadrosundaki değişim...

İşte Galatasaray'ın 201672017 Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor kadrosundaki değişim...

HABER: Gökmen OLGUN

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren'da önemli ayrılıklar da yaşanırken, bu vedalara yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.Şu ana kadar Umut Gündoğan, Hakan Balta, Eray işcan, Cedric Carrasso, Endoğan Adili, Koray Günter, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollar ayrılırken, Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci'nin de takımdan gitmesi bekleniyor.2018/2019 sezonu transfer döneminde sonunda toplam 10 oyuncunun ayrılacağı Galatasaray'da çok ilginç bir detay da dikkatlerden kaçmadı.Özellikle bu sezon ve geçtiğimiz sezonun transfer döneminde önemli ayrılıkların yaşandığı Galatasaray'da adeta bir takım ortadan kayboldu' denebilir. Yaşanan vedalar, gelen yeni oyuncular sonrasında Galatasaray kadrosu neredeyse baştan aşağıya değişti.Galatasaray'ın sadece 3 sezon önce 2015/2016'nın ilk lig maçında Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçın 18 kişilik kadrosunda geriye sadece 4 oyuncu kaldı.Tarık Çamdal'ın da ayrılacağı göz önünde bulundurulursa, 2015/2016 sezonunun ilk maçı olan Sivasspor mücadelesinde geriye sadece Fernando Muslera, Selçuk İnan, Lionel Carole ve İsmail Çipe bu sezonki kadroda da yer alacak.Galatasaray'da sadece oyuncular da değil, o dönemin teknik adamı da artık yok.Fernando Muslera, Selçuk İnan, İsmail Çipe, Lionel CaroleAlex Telles, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Sabri Sarıoğlu, Bilal Kısa, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Olcan Adın, Lukas Podolski, Koray Günter, Tarık Çamdal, Jose Rodriguez, Umut Bulut, Burak Yılmaz, Hamza HamzaoğluSadece 2015/2016 kadrosu değil, sarı-kırmızılı takımın 2016/2017 kadrosunda da değişim devam etti. Ziraat Türkiye Kupası grup rövanşında Galatasaray'ın Tuzlaspor karşısında deplasmanda oynadığı maç kadrosunda şuanki kadroda sadece genç isimlerle birlikte toplam 5 kişi yer alıyor. Ayrıca Galatasaray'ın Tuzlaspor karşısına çıktığı 11'den sadece Carole hala sarı-kırmızılı takımda yer alıyor.Martin Linnes, Lionel Carole, Gökay Güney, Eren DerdiyokCenk Gönen, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Pedro Cavanda, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Bruma, Josue, Nigel de Jong, Kerem Çalışkan, Eray İşcan, Hakan Balta, Wesley Sneijder, Birhan Vatansever