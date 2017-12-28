'2018 MAYIS'I BAMBAŞKA DERT

SPORTİF BAŞARI MUTLAKA GELMELİ

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Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık seçimi öncesinde maddi kriz canları fena halde sıkıyor. 17 Ocak'ta ve şubat başında iki ayrı ödeme yapılacak. Bunların toplam bedeli 17 milyon lirayı buluyor. Şubattan mayısa kadar kapatılması gereken borç miktarı ise tam 40 milyon lira. Yani kısa vadedeki fatura 57 milyon lirayı buluyor. G.Saray'da kasa boş ve Dursun Özbek'in bu parayı kendi cebinden ödeyeceği konuşuluyor. Başkanlığı düşünen diğer isimler de bu durumdan haberdar oldu ve büyük şaşkınlık yaşadı.Hatta Duygun Yarsuvat'ın sırf bu sebeple adaylıktan çekildiği iddia edildi. Dursun Özbek'in sürekli olarak vurguladığı, "2018 Mayıs"ı ise başka bir dert. Eğer bu tarihte G.Saray Sportif AŞ. yine zarar gösterirse toplamda 5 yıl eksi hanede bulunacak. Böyle bir durumda Sportif AŞ.'ye kayyum atanması ihtimali bile var. Yani Sportif AŞ.'deki yöneticiler, Kayyum kanalıyla yönetime girebilecek. Yapılan oylamalarda çıkacak kararlarda, atanan idarecilerin doğal olarak söz hakkı bulunacak. Ortalık karışacak.Başkan Dursun Özbek, sportif başarıya bu yüzden büyük önem veriyor. Çünkü olayın prestijden çok maddi katkısı kulübü rahatlatacak. Galibiyetler ve şampiyonluk primleri haricinde Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para da Sarı-Kırmızılılar'a rahat bir nefes aldırabilir. Özbek bu sebeple Terim'i takımın başına getirirken, "Bizi şampiyonluğa taşıyacak tek isim" vurgusunda bulundu. Buradaki cümle sadece camianın mutluluğu değil, ekonomik noktayı da anlatıyordu.