Galatasaray'da Ahmet Çalık atıldı

Galatasaray'ın defans oyuncusu Ahmet Çalık, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Ahmet Çalık atıldı
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21 Haziran 2020 22:19
Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK maçında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Ahmet Çalık, 55. dakikada Kenan Özer'e yaptığı müdahalenin ardından son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Kariyerinde 5,5 yıl sonra kırmızı kart gören Ahmet Çalık, gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.



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