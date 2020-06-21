Galatasaray'da Ahmet Çalık atıldı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK maçında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Ahmet Çalık, 55. dakikada Kenan Özer'e yaptığı müdahalenin ardından son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Kariyerinde 5,5 yıl sonra kırmızı kart gören Ahmet Çalık, gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.
Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Ahmet Çalık, 55. dakikada Kenan Özer'e yaptığı müdahalenin ardından son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
Kariyerinde 5,5 yıl sonra kırmızı kart gören Ahmet Çalık, gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında oynama şansını kaybetti.