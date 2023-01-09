Galatasaray yönetimi tezahüratlarla kutladı

Galatasaray Yönetimi, Nef Stadyumu'nda Fenerbahçe galibiyetini tezahüratlarla kutladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray yönetimi tezahüratlarla kutladı
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09 Ocak 2023 01:08
Galatasaray yönetimi, derbi sonrası Nef Stadyumu'nun önünde biraraya gelerek tezahüratlarla galibiyeti kutladı.

Sarı kırmızılı yöneticiler kutlamaların ardından yaptıkları kısa açıklamada ise Fenerbahçeli yöneticilerin Kadıköy'de kendilerini en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek ezeli rakiplerine teşekkürlerini iletti.

İşte o anlar:



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