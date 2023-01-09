Galatasaray yönetimi tezahüratlarla kutladı

Galatasaray yönetimi, derbi sonrası Nef Stadyumu'nun önünde biraraya gelerek tezahüratlarla galibiyeti kutladı.
Sarı kırmızılı yöneticiler kutlamaların ardından yaptıkları kısa açıklamada ise Fenerbahçeli yöneticilerin Kadıköy'de kendilerini en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek ezeli rakiplerine teşekkürlerini iletti.
İşte o anlar:
Sarı kırmızılı yöneticiler kutlamaların ardından yaptıkları kısa açıklamada ise Fenerbahçeli yöneticilerin Kadıköy'de kendilerini en iyi şekilde ağırladıklarını belirterek ezeli rakiplerine teşekkürlerini iletti.
İşte o anlar:
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