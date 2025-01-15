Galatasaray ve Fenerbahçe için transfer mesajı

Sabah Spor yazarları, Galatasaray ve Fenerbahçe için gelen transfer sorusuna yanıt aradı.
"İki takımın yapacağı takviyeler şampiyonu belirleyecek mi? Yoksa şu anki durumlarına bakarsak şampiyon belli mi?"
Gürcan Bilgiç: "İki takım da hiç transfer yapmasın, sadece tartışılan kararlardan arındırılmış maçlar seyretsek puan farkı 6-7 hafta içinde kapanır. Lig tarihinde hiç olmamış galibiyet serileriyle oynuyor Galatasaray. Bunu bir sezon için açıklarsınız ama bu sürekli oluyor ve puan kaybedeceği maçlara hep hakem hataları damga vuruyorsa bu durumun transferle çok alakası yok. Galatasaray, kadrosunu genişletmek zorunda. Fenerbahçe de Mourinho'nun 'pısırık' oyununda rahat sonuç almak için Talisca gibi efektif oyuncular bulmalı. Ligin ateşi Seyrantepe'deki derbiden sonra ya yeniden yanacak ya da tartışmalar sona erecek. Final o gün olur."
Levent Tüzemen: "Transferleri kim 'tereyağından kıl çeker' gibi yaparsa işini daha kolaylaştırır. Örneğin; Galatasaray sağ beke, kanat ve santrfor oynayacak hücumcuya, Nelsson'un durumuna göre bir de stopere ihtiyacı var. Bence bir orta saha da düşünülmeli. Fenerbahçe Başkanı Sayın Koç, iki stoper ve bir sol bek kesin alacaklarını açıkladı. Düşündükleri diğer oyuncular da keyfe keder olacak. Ancak alınacak oyuncular takım oyununa adapte olursa başarı gelir. İsme göre hareket etmek doğru değil. Yani kaş yaparken göz çıkarmamak gerekir."
Ahmet Çakar: "8 puan fark çok önemli bir fark. Üstelik Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyunlarına baktığımızda Galatasaray zaman zaman öne çıkıyor. Fakat Galatasaray'ın bir handikabı, dolayısıyla da Fenerbahçe'nin bir avantajı var. Bu da fikstür. İkinci yarıda Galatasaray, bütün zor rakipleriyle, Fenerbahçe hariç, deplasmanda oynayacak. Örneğin; Beşiktaş, Göztepe, Samsun, Eyüp deplasmanları asla kolay olmayacak. Fenerbahçe'nin ise Galatasaray deplasmanı dışında çok zor diyebileceğimiz bir deplasmanı yok. Baktığımızda fikstür avantajı Fenerbahçe lehine ama puan farkı ve ortalama oyun kalitesi Galatasaray lehinedir."
"İki takımın yapacağı takviyeler şampiyonu belirleyecek mi? Yoksa şu anki durumlarına bakarsak şampiyon belli mi?"
Gürcan Bilgiç: "İki takım da hiç transfer yapmasın, sadece tartışılan kararlardan arındırılmış maçlar seyretsek puan farkı 6-7 hafta içinde kapanır. Lig tarihinde hiç olmamış galibiyet serileriyle oynuyor Galatasaray. Bunu bir sezon için açıklarsınız ama bu sürekli oluyor ve puan kaybedeceği maçlara hep hakem hataları damga vuruyorsa bu durumun transferle çok alakası yok. Galatasaray, kadrosunu genişletmek zorunda. Fenerbahçe de Mourinho'nun 'pısırık' oyununda rahat sonuç almak için Talisca gibi efektif oyuncular bulmalı. Ligin ateşi Seyrantepe'deki derbiden sonra ya yeniden yanacak ya da tartışmalar sona erecek. Final o gün olur."
Levent Tüzemen: "Transferleri kim 'tereyağından kıl çeker' gibi yaparsa işini daha kolaylaştırır. Örneğin; Galatasaray sağ beke, kanat ve santrfor oynayacak hücumcuya, Nelsson'un durumuna göre bir de stopere ihtiyacı var. Bence bir orta saha da düşünülmeli. Fenerbahçe Başkanı Sayın Koç, iki stoper ve bir sol bek kesin alacaklarını açıkladı. Düşündükleri diğer oyuncular da keyfe keder olacak. Ancak alınacak oyuncular takım oyununa adapte olursa başarı gelir. İsme göre hareket etmek doğru değil. Yani kaş yaparken göz çıkarmamak gerekir."
Ahmet Çakar: "8 puan fark çok önemli bir fark. Üstelik Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyunlarına baktığımızda Galatasaray zaman zaman öne çıkıyor. Fakat Galatasaray'ın bir handikabı, dolayısıyla da Fenerbahçe'nin bir avantajı var. Bu da fikstür. İkinci yarıda Galatasaray, bütün zor rakipleriyle, Fenerbahçe hariç, deplasmanda oynayacak. Örneğin; Beşiktaş, Göztepe, Samsun, Eyüp deplasmanları asla kolay olmayacak. Fenerbahçe'nin ise Galatasaray deplasmanı dışında çok zor diyebileceğimiz bir deplasmanı yok. Baktığımızda fikstür avantajı Fenerbahçe lehine ama puan farkı ve ortalama oyun kalitesi Galatasaray lehinedir."