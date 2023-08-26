Galatasaray'da orta sahaya 8 numara takviyesi için uzun süredir çalışmalar sürerken, Arsenal'den Thomas Partey için somut adım atıldı.
SON ANA KADAR YANIT BEKLENECEK
30 yaşındaki Ganalı oyuncunun, kulübü ile 2 sezon daha kontratı bulunurken sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro bonservis ile kapıyı çaldı. İngiliz kulübü, bu bedeli düşük bulup fazlasını isterken Aslan son ana kadar oyuncu için Arsenal'den yanıt bekleyecek.
ARSENAL 50 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Atletico Madrid'in altyapısından yetişen deneyimli futbolcu için Arsenal, 2020-21 sezonunda 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Partey'in yanı sıra G.Saray yönetimi, PSG'den Marco Verratti ve Bologna'dan Dominguez ile de yakından ilgileniyor. Her iki oyuncu için de nabız yoklanırken bu ikili için Suudi Arabistan kulüpleri de devrede.
SPONSOR DESTEĞİYLE TRANSFERİN BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR
Yönetim ise bu transferde sponsor desteği ile işi bitirip kiralık değil satın alma ile uzun yıllar bu alanda sorun yaşamamanın hesabını yapıyor.
THOMAS PARTEY KİMDİR?
Ganalı profesyonel futbolcu olan Thomas Teye Partey, 13 Haziran 1993 tarihinde Odumase Krobo, Gana'da doğdu. Orta saha pozisyonunda oynayan bir futbolcu olarak tanınır. Futbol kariyerine Tema Youth kulübünde başladıktan sonra, 2011 yılında Atlético Madrid'in genç takımına katıldı. Gösterdiği yeteneklerle 2015 yılında Atlético Madrid A takımına yükseldi. Thomas Partey, Atlético Madrid forması altında defansif özellikleri, topa hakimiyeti ve pas becerileri ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa gibi büyük turnuvalarda da takımına önemli katkılarda bulundu.
ÇOK YÖNLÜ
2020-2021 sezonunda İngiliz Premier League kulüplerinden Arsenal'e transfer oldu. Arsenal formasıyla da orta sahadaki yeteneklerini sergiledi. Gana milli futbol takımının da bir üyesi olan Thomas Partey, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde etkili bir futbolcu olarak kabul edilir. Ganalı futbolcu, savunma ve hücum organizasyonlarında etkili olabilen çok yönlü bir oyuncudur. Hem uluslararası hem de kulüp arenasında sergilediği performansla futbol dünyasında adını duyurdu.