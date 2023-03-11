Galatasaray taraftarından koreografi hazırlığı!

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında yine çok güçlü bir taraftar desteği bulacak. Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükendi.50 bin sarı-kırmızılı taraftar yine takımlarını 3 puana itmek için tezahüratlar yapacak. Galatasaray'ın art arda 14. zaferi için desteklerini verecekler.90 dakika boyunca yapacakları tezahüratlarla maç sonunda yeni takımla birlikte şampiyonluk şarkıları söylemek istiyorlar.Bu arada karşılaşma öncesinde taraftar grubu ultrAslan bir koreografi gerçekleşecek. Deprem ve birlik-beraberlikle ilgili görsellerden oluşacak.