Galatasaray SK: "Falcao'nun yüzünde kırıklar var"

Galatasaray antrenmanında Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışırken iki oyuncu da hastaneye götürüldü. Daha sonra futbolcular hakkında açıklama yapıldı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray SK: 'Falcao'nun yüzünde kırıklar var'
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11 Nisan 2021 15:33
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçının ardından bugün Florya'da gerçekleşen antrenmanda sakatlık yaşandı.

Sarı kırmızılılarda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu'nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GS TV'den aktarılan bilgiye göre; Galatasaray antrenmanında Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Kulübü, ilerleyen saatlerde iki futbolcu hakkında açıklama yaptı ve Radamel Falcao'da kırıklar olduğu duyuruldu.

"FALCAO'DA KIRIKLAR VAR"

Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Bugün yapılan antrenmanda yaşadıkları kafa çarpışmasının ardından sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı.

Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır." denildi.



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