Galatasaray - Rizespor: Jeneriklik gollerin maçı!

Galatasaray ile Rizespor arasında oynanan maçta, atılan ilk beş golün dördü ceza sahası dışından geldi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - Rizespor: Jeneriklik gollerin maçı!
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08 Mart 2024 20:47
Son güncelleme 08 Mart 2024 21:21
Galatasaray ile Rizespor arasında oynanan maçta atılan goller dikkat çekti. Karşılaşmada atılan ilk beş golden dördü ceza sahası dışından geldi.

İLK ŞAHANE GOL KÖHN'DEN

Galatasaray, Derrick Köhn'ün 9. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 31. dakikada ise Lucas Torreira ile farkı ikiye çıkardı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ceza sahası içinden ağları havalandırdı.



CASPER HOJER'DEN MUHTEŞEM CEVAP!

Rizesporlu Casper Hojer, 38. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı bire indirdi.



KEREM DEMİRBAY BİR ANDA SAHNEDE

Galatasaray'da Kerem Demirbay ise 40. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı.



KEREM DEMİRBAY'DAN BİR FÜZE DAHA!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, 45'te bir kez daha ceza sahası dışında Rizespor ağlarını havalandırdı. 5 dakikada 2 gol atan Kerem Demirbay, ilk yarının 4-1 sona erdiğini ilan etti. 

SNEIJDER'DEN SONRA KEREM DEMİRBAY

Öte yandan Çaykur Rizespor ağlarına ceza sahası dışından iki gol gönderen Kerem Demirbay, Wesley Sneijder'den (2 vs Fenerbahçe; Ekim 2014) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu. 



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