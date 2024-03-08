Galatasaray - Rizespor: Jeneriklik gollerin maçı!

Galatasaray ile Rizespor arasında oynanan maçta atılan goller dikkat çekti. Karşılaşmada atılan ilk beş golden dördü ceza sahası dışından geldi.
İLK ŞAHANE GOL KÖHN'DEN
Galatasaray, Derrick Köhn'ün 9. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 31. dakikada ise Lucas Torreira ile farkı ikiye çıkardı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ceza sahası içinden ağları havalandırdı.
CASPER HOJER'DEN MUHTEŞEM CEVAP!
Rizesporlu Casper Hojer, 38. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı bire indirdi.
KEREM DEMİRBAY BİR ANDA SAHNEDE
Galatasaray'da Kerem Demirbay ise 40. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı.
KEREM DEMİRBAY'DAN BİR FÜZE DAHA!
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, 45'te bir kez daha ceza sahası dışında Rizespor ağlarını havalandırdı. 5 dakikada 2 gol atan Kerem Demirbay, ilk yarının 4-1 sona erdiğini ilan etti.
SNEIJDER'DEN SONRA KEREM DEMİRBAY
Öte yandan Çaykur Rizespor ağlarına ceza sahası dışından iki gol gönderen Kerem Demirbay, Wesley Sneijder'den (2 vs Fenerbahçe; Ekim 2014) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu.
İLK ŞAHANE GOL KÖHN'DEN
Galatasaray, Derrick Köhn'ün 9. dakikada ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 31. dakikada ise Lucas Torreira ile farkı ikiye çıkardı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, ceza sahası içinden ağları havalandırdı.
CASPER HOJER'DEN MUHTEŞEM CEVAP!
Rizesporlu Casper Hojer, 38. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı bire indirdi.
KEREM DEMİRBAY BİR ANDA SAHNEDE
Galatasaray'da Kerem Demirbay ise 40. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı.
KEREM DEMİRBAY'DAN BİR FÜZE DAHA!
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, 45'te bir kez daha ceza sahası dışında Rizespor ağlarını havalandırdı. 5 dakikada 2 gol atan Kerem Demirbay, ilk yarının 4-1 sona erdiğini ilan etti.
SNEIJDER'DEN SONRA KEREM DEMİRBAY
Öte yandan Çaykur Rizespor ağlarına ceza sahası dışından iki gol gönderen Kerem Demirbay, Wesley Sneijder'den (2 vs Fenerbahçe; Ekim 2014) bu yana Galatasaray formasıyla bir Süper Lig maçında bu bölgeden iki gol kaydeden ilk oyuncu oldu.
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