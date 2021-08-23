Galatasaray, Danimarka temsilcisi Randers ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek.



Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.



Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.



