Galatasaray MCT Technic, Büyükçekmece deplasmanında galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı.Gazanfer Bilge Spor Salonu'da oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 84-81 kazandı.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 5. galibiyetini aldı. Ligde galibiyeti olmayan Büyükçekmece'nin ise bu sezonki mağlubiyet serisi bozulmadı.Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Büyükçekmece ise deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.Gazanfer BilgeCan Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur AkyıldızLecque 14, Vries 17, Can Kaan Turgut 9, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Pipes 11, Muhammed Doğan Şenli 9, Metin Türen, Johnson, Yiğit ÖzkanCummings 17, Palmer 22, Buğrahan Tuncer 6, Gillespie 8, White 10, Robinson 3, McCollum 5, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 824-2338-3759-64