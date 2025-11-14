14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Galatasaray MCT Technic, Büyükçekmece deplasmanında galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 84-81 mağlup etti.

calendar 14 Kasım 2025 20:54 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 22:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic, Büyükçekmece deplasmanında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı. 

Gazanfer Bilge Spor Salonu'da oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 84-81 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 5. galibiyetini aldı. Ligde galibiyeti olmayan Büyükçekmece'nin ise bu sezonki mağlubiyet serisi bozulmadı. 

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Büyükçekmece ise deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. 
Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 14, Vries 17, Can Kaan Turgut 9, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Pipes 11, Muhammed Doğan Şenli 9, Metin Türen, Johnson, Yiğit Özkan


Galatasaray MCT Technic: Cummings 17, Palmer 22, Buğrahan Tuncer 6, Gillespie 8, White 10, Robinson 3, McCollum 5, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 24-23

Devre: 38-37

3. Periyot: 59-64

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.