Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesi karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.
iddaa risk yönetimi, Galatasaray ve Manchester United'ın galibiyetlerine 2.39 oran verdi. Beraberlik oranı ise 3.37 olarak dikkat çekti.
İki takım arasında oynanacak maçta 2.5 gol alt için 2.14, 2.5 gol üst için 1.53 oran belirlendi.
GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇININ İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesi karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.
iddaa risk yönetimi, Galatasaray ve Manchester United'ın galibiyetlerine 2.39 oran verdi. Beraberlik oranı ise 3.37 olarak dikkat çekti.
İki takım arasında oynanacak maçta 2.5 gol alt için 2.14, 2.5 gol üst için 1.53 oran belirlendi.
GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇININ İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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