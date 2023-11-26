Galatasaray - Manchester United: Aynı oran!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynayacağı maçın iddaa oranları belli oldu. iddaa risk yönetimi, her iki takımın galibiyetine de 2.39 oran verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Manchester United: Aynı oran!
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26 Kasım 2023 12:48
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

29 Kasım Çarşamba günü oynanacak maç öncesi karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.

iddaa risk yönetimi, Galatasaray ve Manchester United'ın galibiyetlerine 2.39 oran verdi. Beraberlik oranı ise 3.37 olarak dikkat çekti.

İki takım arasında oynanacak maçta 2.5 gol alt için 2.14, 2.5 gol üst için 1.53 oran belirlendi.

GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇININ İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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