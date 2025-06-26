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Galatasaray Kadın Sutopu Takımı'nda Milos Sakovic dönemi sona erdi

Kadın sutopunu 6 yıl sonra şampiyon yapan Milos Sakovic, Galatasaray'dan ayrıldı.

calendar 26 Haziran 2025 17:34
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Kadın Sutopu Takımı'nda Milos Sakovic dönemi sona erdi
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Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımı'nda başantrenör Milos Sakovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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