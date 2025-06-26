Galatasaray Kadın Sutopu Takımı'nda Milos Sakovic dönemi sona erdi

Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımı'nda başantrenör Milos Sakovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Zena A Kadın Sutopu Takımımızı 6 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan ve kendi hedefleri doğrultusunda kulübümüzden ayrılan başantrenörümüz Milos Sakovic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



