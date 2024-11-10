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Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 13 maça çıktı
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10 Kasım 2024 19:33
Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynarken, Süper Lig'de de 9 maça çıktı.

Avrupa'da 3 galibiyet alan Galatasaray, ligde ise 8. kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin iki kulvarda da birer beraberliği bulunuyor.

 

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