Galatasaray'ın bileği iç sahada bükülmüyor: Hedef seriyi sürdürmek

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 22 lig maçında 20 galibiyet 2 beraberlik alarak bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın bileği iç sahada bükülmüyor: Hedef seriyi sürdürmek
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24 Kasım 2023 09:58
Milli araya Hatayspor yenilgisi ile giren Galatasaray yarın ligde oynayacağı Alanyaspor maçıyla hem moral bulmak hem de iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

EN UZUN SERİNİN SAHİBİ

Evinde çıktığı son 22 Süper Lig maçını kaybetmeyen sarı kırmızılılar 20 galibiyet, 2 beraberlik alırken ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Cimbom bu sezon seyircisi önünde oynadığı 5 maçı da kazanırken en son 2004-05 sezonuna iç sahada 6 maçlık galibiyet serisiyle başladı.



 
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