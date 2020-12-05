Galatasaray - Hatayspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Hatayspor: İlk 11'ler
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05 Aralık 2020 17:49
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.,

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK 11'LER

Galatasaray
Fatih Öztürk
Linnes
Donk
Marcao
Emre Taşdemir
Taylan
Emre Akbaba
Emre Kılınç
Feghouli
Oğulcan
Diagne



Hatayspor
Munir
Popov
Pablo Renan
Yusuf Abdioğlu
Burak
Rayane
Sackey
Selim Ilgaz
Adama Traore
Babajide
Diouf

Hatayspor ile ilk randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

Son 5 maçta 13 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.



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