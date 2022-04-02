DOMENEC TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

VOLKAN DEMİREL'İN İLK 11'İ

GALATASARAY'DA 4 OYUNCU KADRODA YOK

KARAGÜMRÜK'TE 4 EKSİK

ARDA TURAN 55 GÜN SONRA KADRODA

GALATASARAY GOLLE BAŞLADI

RYAN BABEL FARKI ARTIRDI

GALATASARAY İÇİN KORKUTUCU AN: KEREM

DEMİREL'İN ÇABALARI İŞE YARAMADI

MUSLERA PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ

11 MAÇ SONRA KALE KAPANDI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray, 4. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle öne geçti. 12. dakikada Ryan Babel'in golüyle farkı artırdı.VavaCars Fatih Karagümrük, 76. dakikada Aleksandar Pesic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.Bu sezon ilk kez evinde oynadığı üst üste 3 maçı 2 veya daha fazla gol atarak kazanan Galatasaray, puanını 41'e yükseltti. Süper Lig'de oynadığı son 6 deplasman maçının 5'ini kaybeden Karagümrük, 43 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, 30. haftada Gaziantep FK ile oynadıkları maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Semih Kaya, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç'ı yedeğe çekti.İspanyol teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerlerine Ömer Bayram, Ryan Babel ve Alexandru Cicaldau'ya forma verdi.Galatasaray maça Fernando Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ilk 11'i ile çıktı.Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Semih Kaya, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç'ın yanı sıra İsmail Çipe, Inaki Pena, Alparslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Erick Pulgar, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu oturdu.Konuk takımın ilk 11'i Emiliano Viviano, Salih Dursun, Davide Biraschi, Derrick Luckassen, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic, Jimmy Durmaz, Abdoulaye Toure, Aleksander Pesic'ten oluştu.Galatasaray'da 4 futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ile tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui kadroda bulunmadı.Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sacha Boey de müsabakada forma giyemedi.VavaCars Fatih Karagümrük'te 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle maçta oynayamadı.Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları olan Kerim Frei, Fabio Borini, Ervin Zukanovic ile sarı kart cezalısı olan Burak Bekaroğlu kadroda yer almadı.Galatasaray'da kaptan Arda Turan uzun bir aradan sonra bir maçın kadrosuna dahil edildi.Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakada görev almıştı.Daha sonra sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve bir süre de teknik direktör Torrent tarafından tercih edilmeyen Arda Turan, 55 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı.Galatasaray maça çok tempolu başladı ve direkt olarak oyunu Karagümrük yarı sahasına yıktı. Sarı kırmızılılar, hızlı başlangıcıyla birlikte 2. dakikada penaltı kazandı.4. dakikada topun başına gelen Bafetimbi Gomis, sağ üst köşeye sert vurarak takımını öne geçirdi.Galatasaray, üst üste ataklarla farkı artırmak için gol arayışlarını sürdürdü. Karagümrük kalesini adeta abluka altına aldı.Cicaldau, çalımlarla çizgiye indi ve pasını penaltı noktası civarındaki Babel'e çıkardı. Babel yerden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek 12. dakikada farkı artırdı.2-0'dan sonra Karagümrük daha çok etkili olmaya başladı. Galatasaray ise oyun planını değiştirerek kontrataklarla etkili olmayı denedi.Galatasaray rahat ve pozisyon açısından zengin oynadığı maçın 33. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla sarsıldı.Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı oynanacak derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu, birkaç dakika kendini denedikten sonra kenara geldi ve yerini Emre Kılınç'a bıraktı.Galatasaray, ilk yarının sonunu da üstün bir oyunla tamamladı ve soyunma odasına 2 farklı üstünlükle gitti.Karagümrük, ikinci yarıya Salih Dursun'un yerine Caner Erkin, Abdoulaye Traore yerine Yann Karamoh ile başladı.Galatasraay ise Karagümrük'ün tüm çabalarına karşın gole daha yakın oynayan ve pozisyon bulan taraf oldu. 59'da Bafe Gomis, farkı 3'e artırmaya çok yaklaştı ancak rövaşatası direk dibinden auta gitti.Karagümrük'ün teknik patronu Volkan Demirel, üst üste değişikliklerle takımını oyuna dahil etmeye çalışsa da oyunda tempo yükselmedi. Galatasaray, kalabalık savunma ve hızlı hücumlarla rahat bir oyun çıkarmaya devam etti.Karagümrük, 70. dakikada Adnan Uğur'un ceza sahası dışından attığı şutla gole yaklaştı. Adnan'ın şutu direkten auta gitti.Konuk ekip, 75. dakikada Van Aanholt'un elle oynaması sonucu penaltı kazandı.Muslera, Pesic'in kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.Mücadelenin kalan bölümünde Karagümrük, 1 gol bulup maça ortak olmak istese de Muslera ve Galatasaray savunması bu çabalara izin vermedi.Galatasaray, 11 maç sonra kalesini gole kapatıp Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbiye galibiyetle gitti.2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.35. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Muslera topu kontrol etti.36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.59. dakikada Galatasaray üçüncü gole yaklaştı. Babel, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı Gomis'in önüne indirdi. Fransız oyuncunun röveşatasında top direğin yanından az farkla auta çıktı.73. dakikada Fatih Karagümrük, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Luckassen'in ceza sahası içinde yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Van Aanholt'tan döndü. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Van Aanholt'un topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.75. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera, soluna gelen topa müdahale ederek gole izin vermedi.83. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayının biraz solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.Nef: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok: Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Pulgar), Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 35 Emre Kılınç), Gomis (Dk. 90+4 Halil Dervişoğlu): Viviano, Salih Dursun (Dk. 46 Caner Erkin), Biraschi, Luckassen, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Bistrovic (Dk. 62 Levent Mercan), Jimmy Durmaz (Dk. 62 Adnan Uğur), Toure (Dk. 46 Karamoh), PesicDk. 4 Gomis (Penaltıdan), Dk. 12 Babel (Galatasaray)Dk. 43 Nelsson (Galatasaray), Dk. 45+2 Salih Dursun, Dk. 68 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)