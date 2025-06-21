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Galatasaray en iyi teklifi yaptı: Osimhen'de karar haftası!

Galatasaray, Victor Osimhen'in kararını bekliyor; Nijeryalı yıldız için geri sayım başladı.

calendar 21 Haziran 2025 10:48
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Galatasaray en iyi teklifi yaptı: Osimhen'de karar haftası!
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Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyon olmuştu. Kutlamalar sırasında başlayan "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratı üzerine yönetim de ondan başka bir oyuncuyla görüşmeme kararı almıştı.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu önceki gün Pasifik Holding ile yapılan sponsorluk anlaşması sırasında "Görüştüğümüz tek forvet Osimhen. Bizden kararı için ek süre istedi. Ancak bu sürenin de son noktası var" demişti. Yönetim, Lagos'ta tatilini sürdüren 26 yaşındaki yıldıza 1 hafta daha tanıdı." 

FİYAT SORDULAR, TEKLİF YAPMADILAR



Victor Osimhen, bu süreçte Al Hilal'i 6 defa reddederken, ana hedefi Premier Lig'e gitmekti. Ancak ne Chelsea ne de Manchester United onun için Napoli'ye teklif yaptı. İtalyan ekibine sadece Osimhen'in şartlarını soran iki Ada temsilcisi ileri aşamaya geçmedi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Osimhen transferinde en hırslı kulüp. Hatta Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmeler de Nijeryalı forvete harcanacak olası bonservise göre şekillenecek. Sarı kırmızılılar artık net bir cevap bekliyor. 

LAGOS SARI-KIRMIZI

Victor Osimhen vereceği kritik karar öncesinde tatilini Lagos'ta geçiriyor. Osimhen etkisi şehri de etkisi altına almış durumda. Nijeryalı futbolcunun paylaşımında, Galatasaray formalı Afrikalıların sokaklarda dolaştığı görülüyor.

MAÇLARIMI İZLİYORUM

Victor Osimhen'e transferiyle ilgili soru yöneltildi. Golcü futbolcu "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Ben şu an tatilime odaklandım. Galatasaray'daki gollerime ait klipleri, eksilerimi ve artılarımı izliyorum. Bu benim gerçekten gelişmeme yardımcı oldu" cevabını verdi. 


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