Galatasaray en iyi teklifi yaptı: Osimhen'de karar haftası!

Galatasaray bitime 2 hafta kala şampiyon olmuştu. Kutlamalar sırasında başlayan "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratı üzerine yönetim de ondan başka bir oyuncuyla görüşmeme kararı almıştı.



Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu önceki gün Pasifik Holding ile yapılan sponsorluk anlaşması sırasında "Görüştüğümüz tek forvet Osimhen. Bizden kararı için ek süre istedi. Ancak bu sürenin de son noktası var" demişti. Yönetim, Lagos'ta tatilini sürdüren 26 yaşındaki yıldıza 1 hafta daha tanıdı."



FİYAT SORDULAR, TEKLİF YAPMADILAR

Victor Osimhen, bu süreçte Al Hilal'i 6 defa reddederken, ana hedefi Premier Lig'e gitmekti. Ancak ne Chelsea ne de Manchester United onun için Napoli'ye teklif yaptı. İtalyan ekibine sadece Osimhen'in şartlarını soran iki Ada temsilcisi ileri aşamaya geçmedi.Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Osimhen transferinde en hırslı kulüp. Hatta Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmeler de Nijeryalı forvete harcanacak olası bonservise göre şekillenecek. Sarı kırmızılılar artık net bir cevap bekliyor.Victor Osimhen vereceği kritik karar öncesinde tatilini Lagos'ta geçiriyor. Osimhen etkisi şehri de etkisi altına almış durumda. Nijeryalı futbolcunun paylaşımında, Galatasaray formalı Afrikalıların sokaklarda dolaştığı görülüyor.Victor Osimhen'e transferiyle ilgili soru yöneltildi. Golcü futbolcucevabını verdi.