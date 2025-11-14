14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
0-065'
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-164'
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
2-165'
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-259'
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-162'

Galatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı.

calendar 14 Kasım 2025 23:18 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır.


Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, ligdeki sezon başlangıcında ilk beş karşılaşmasını galibiyetle tamamlarken, son haftada Emlak Konut'a yenilerek serisini bozmuştu. Öte yandan sarı-kırmızılılar, EuroLeague'de çıktıkları yedi maçın tamamını kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyordu.

Antrenörlük kariyerine 1988'de Galatasaray'da adım atan Ekrem Memnun, 1992'ye kadar takımın başında görev yaptı.

56 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 1996–2002 ve 2012–2016 yılları arasında da Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlendi.

2024 yılında yeniden göreve getirilen Memnun, 2014'te Kadınlar EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak Türk basketbol tarihine adını yazdırmış ve bunu başaran ilk isim olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.