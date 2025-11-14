Galatasaray, Ekrem Memnun ile yollarını ayırdı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada;ifadeleri kullanıldı.Galatasaray, ligdeki sezon başlangıcında ilk beş karşılaşmasını galibiyetle tamamlarken, son haftada Emlak Konut'a yenilerek serisini bozmuştu. Öte yandan sarı-kırmızılılar, EuroLeague'de çıktıkları yedi maçın tamamını kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyordu.Antrenörlük kariyerine 1988'de Galatasaray'da adım atan Ekrem Memnun, 1992'ye kadar takımın başında görev yaptı.56 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 1996–2002 ve 2012–2016 yılları arasında da Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlendi.2024 yılında yeniden göreve getirilen Memnun, 2014'te Kadınlar EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak Türk basketbol tarihine adını yazdırmış ve bunu başaran ilk isim olmuştu.