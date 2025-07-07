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Galatasaray'dan yine kiralık gidiyor

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın ardından Halil Dervişoğlu ile daha önce de olduğu gibi yine kiralık olarak yollar ayrılıyor.

calendar 07 Temmuz 2025 09:42
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan yine kiralık gidiyor
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Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın ardından yolların ayrılacağı ilk isim Halil Dervişoğlu olacak.

Galatasaray, daha önce 1.5 sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nu Temmuz 2023'te bonservisiyle Brentford'dan transfer etmişti. Milli oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'daki son döneminde forma şansı bulmakta zorlandı.

Önce Hatayspor'a kiralanan Dervişoğlu, geride kalan sezonu ise Gaziantep FK'da kiralık olarak geçirdi. 25 yaşındaki forvet, üçüncü kez kiralık olarak gitme hazırlığında.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞMA


Çaykur Rizespor, Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiralamak adına Galatasaray'a resmi teklifini yaptı. Taraflar arasında son detaylar görüşülüyor.

Halil Dervişoğlu'nun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE 10 GOL 8 ASİST

25 yaşındaki forvet, Süper Lig'de oynadığı 94 maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

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