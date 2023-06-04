Galatasaray'dan Trabzonsporlu yıldızlara kanca!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekibin kurmayları, Trabzonspor'un milli futbolcularına kancayı taktı. Cim-Bom, bordo-mavililerin iki yıldız ismi Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için kolları sıvadı.
LİG BİTİMİNDE TEKLİF
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon uygulanacak 8+3 kuralı nedeniyle Trabzonspor'un iki yıldızına gözünü dikti. Aslan'da Teknik Direktör Okan Buruk'un, özellikle iki oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi.
Galatasaray'ın ligin bitimiyle birlikte bu iki oyuncu için önerisini sunacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Hem Uğurcan Çakır'ın hem de Ömür'ün 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın, bu müthiş operasyon için "para+takas" şeklinde bir paketle Trabzonspor'a teklif götüreceği belirtildi. Karadeniz ekibinin, Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan gibi isimlere ilgisinin bulunması, Galatasaray'ın bu transferde önünü açabileceği kaydedildi.
Trabzonspor'un ise çok şey beklediği bu iki yıldız futbolcu için takasa sıcak bakmadığı, parasal bir teklif karşısında düşünebileceği vurgulandı.
LİG BİTİMİNDE TEKLİF
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon uygulanacak 8+3 kuralı nedeniyle Trabzonspor'un iki yıldızına gözünü dikti. Aslan'da Teknik Direktör Okan Buruk'un, özellikle iki oyuncu için ısrarlı olduğu bildirildi.
Galatasaray'ın ligin bitimiyle birlikte bu iki oyuncu için önerisini sunacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Hem Uğurcan Çakır'ın hem de Ömür'ün 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın, bu müthiş operasyon için "para+takas" şeklinde bir paketle Trabzonspor'a teklif götüreceği belirtildi. Karadeniz ekibinin, Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan gibi isimlere ilgisinin bulunması, Galatasaray'ın bu transferde önünü açabileceği kaydedildi.
Trabzonspor'un ise çok şey beklediği bu iki yıldız futbolcu için takasa sıcak bakmadığı, parasal bir teklif karşısında düşünebileceği vurgulandı.
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