Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Fransa'nın Strasbourg takımı ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Cimbom, yeni sezon öncesi çıktığı 4 hazırlık maçını da kazanmış oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Roland Sallai ve 50 ile 69. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Strassbourg'un tek golü ise 81. dakikada Milos Lukovic'ten geldi.
SALLAI UZAKLARDAN AVLIYOR; G.SARAY ÖNDE!
Mücadelenin 5. dakikasında sol kanattan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Ahmed Kutucu'ya geldi. Ahmed topu yanındaki Roland Sallai'ye aktardı. Sallai'nin yaklaşık 30 metreden gelişine doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yerde sekerek filelerle buluştu.
Karşılaşmanın 50. dakikasında sağ kanattan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Kaan Ayhan topu kafayla ile arka tarafa aktardı. Arka direkte müsait durumdaki Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise Frankowski, güzel bir topuk pasıyla topu sağ kanattaki Sallai'ye aktardı. Bu oyuncunun yaptığı ortada arka direkte topa çok iyi yükselen Barış Alper, rakibine rağmen topu filelerle buluşturdu.
Maçın 81. dakikasında Galatasaray'ın kendi yarı sahasından çıkarmak istediği topu kapan Marechal, topu Lukovic'e aktardı. Topla bir süre ilerleyen Lukovic, kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza sahasına girmeden attığı şutta top filelerle buluştu.
LEROY SANE İLK KEZ
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.
Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı ve 2 gün önce İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan Alman yıldız, Strasbourg maçının kadrosunda yer aldı.
Müsabaka öncesinde taraftarların sevgi gösterilerinde bulunan Sane, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı. Galatasaray'da 10 numaralı formayı terletecek yıldız hücum oyuncusu, stat hoparlörlerinden Felipe Melo, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder, Dries Mertens ve Metin Oktay gibi kulüp tarihinin en önemli 10 numaraları hatırlatılarak anons edildi.
Taraftarın heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği Leroy Sane, 75. dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasını talep etti.
Taraftarlar, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol krallığına ulaşan ve takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Osimhen ile ilgili, "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.
TRİBÜNDE 5 YILDIZ PANKARTI
Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı takımın kazandığı 5. yıldıza vurgu yapan pankart açtı.
Doğu tribününde açılan pankartta, "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı gerçek şampiyonu Galatasaray" ifadesi yer aldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN "DOUBLE"
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, attığı 2 golle maça damga vurdu.
Yeni sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçı olan Cagliari müsabakasında 1 kez fileleri havalandıran Barış Alper, Strasbourg ağlarını da 2 kez sarstı.
Hazırlık maçlarında santrfor oynatılan Barış Alper, üst üste 2 müsabakada 3 gol atarak beğeni topladı.
SALLAI, HAZIRLIK MAÇLARINDA 2. GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, üst üste iki hazırlık maçında da fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında yaptığı Cagliari müsabakasında takımının ilk golünü atan Sallai, Strasbourg karşısında da gol perdesini açan isim oldu.
Sağ bek oynayan Sallai, hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmada da takımı adına önemli işler yaptı.
ARDA ÜNYAY'A ÖZEL İLGİ
Galatasaray taraftarı, genç stoper Arda Ünyay'a özel ilgi gösterdi.
Hazırlık maçlarında attığı goller ve başarılı savunma aksiyonlarıyla dikkati çeken Arda Ünyay, 64. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.
Taraftarlar, coşkuyla alkışladığı Arda'nın adını bağırarak genç futbolcuya moral verdi.
HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'TE 4
Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçını da kazandı.
İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor karşısında çıkan "Cimbom" mücadeleyi 5-2 kazandı. Ardından Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Ligue 1'de geçen sezonu 7. tamamlayarak Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan Strasbourg'u 3-1'le geçti.
Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Cimbom, yeni sezon öncesi çıktığı 4 hazırlık maçını da kazanmış oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Roland Sallai ve 50 ile 69. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Strassbourg'un tek golü ise 81. dakikada Milos Lukovic'ten geldi.
SALLAI UZAKLARDAN AVLIYOR; G.SARAY ÖNDE!
Mücadelenin 5. dakikasında sol kanattan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Ahmed Kutucu'ya geldi. Ahmed topu yanındaki Roland Sallai'ye aktardı. Sallai'nin yaklaşık 30 metreden gelişine doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yerde sekerek filelerle buluştu.
BARIŞ ALPER ATTI, FARK 2!
⚽️Rolland Sallai uzaklardan avlıyor ve Galatasaray 1-0 önde! pic.twitter.com/57ovq2RT3M
— Sporx (@sporx) July 26, 2025
Karşılaşmanın 50. dakikasında sağ kanattan Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Kaan Ayhan topu kafayla ile arka tarafa aktardı. Arka direkte müsait durumdaki Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
BARIŞ ÇOK İYİ YÜKSELDİ VE 3-0 YAPTI!
📽️Barış Alper Yılmaz'dan farkı 2'ye çıkartan gol pic.twitter.com/rYB5gY4jAq
— Sporx (@sporx) July 26, 2025
Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise Frankowski, güzel bir topuk pasıyla topu sağ kanattaki Sallai'ye aktardı. Bu oyuncunun yaptığı ortada arka direkte topa çok iyi yükselen Barış Alper, rakibine rağmen topu filelerle buluşturdu.
STRASBOURG, FARKI 2'YE İNDİRDİ
⚽️Barış Alper Yılmaz çok iyi yükseliyor ve skoru 3-0'a getiriyor! pic.twitter.com/14pJpQ36Lc
— Sporx (@sporx) July 26, 2025
Maçın 81. dakikasında Galatasaray'ın kendi yarı sahasından çıkarmak istediği topu kapan Marechal, topu Lukovic'e aktardı. Topla bir süre ilerleyen Lukovic, kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza sahasına girmeden attığı şutta top filelerle buluştu.
LEROY SANE İLK KEZ
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.
Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı ve 2 gün önce İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan Alman yıldız, Strasbourg maçının kadrosunda yer aldı.
Müsabaka öncesinde taraftarların sevgi gösterilerinde bulunan Sane, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı. Galatasaray'da 10 numaralı formayı terletecek yıldız hücum oyuncusu, stat hoparlörlerinden Felipe Melo, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder, Dries Mertens ve Metin Oktay gibi kulüp tarihinin en önemli 10 numaraları hatırlatılarak anons edildi.
Taraftarın heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği Leroy Sane, 75. dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil oldu.
TARAFTARLAR OSIMHEN'İ BEKLİYOR
Leroy Sane, parçalı formayla ilk kez sahada! 🟡🔴pic.twitter.com/yBgmf79j4L
— Sporx (@sporx) July 26, 2025
Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasını talep etti.
Taraftarlar, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol krallığına ulaşan ve takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Osimhen ile ilgili, "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.
TRİBÜNDE 5 YILDIZ PANKARTI
Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı takımın kazandığı 5. yıldıza vurgu yapan pankart açtı.
Doğu tribününde açılan pankartta, "Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı gerçek şampiyonu Galatasaray" ifadesi yer aldı.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN "DOUBLE"
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, attığı 2 golle maça damga vurdu.
Yeni sezon öncesi çıktığı ilk hazırlık maçı olan Cagliari müsabakasında 1 kez fileleri havalandıran Barış Alper, Strasbourg ağlarını da 2 kez sarstı.
Hazırlık maçlarında santrfor oynatılan Barış Alper, üst üste 2 müsabakada 3 gol atarak beğeni topladı.
SALLAI, HAZIRLIK MAÇLARINDA 2. GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, üst üste iki hazırlık maçında da fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampında yaptığı Cagliari müsabakasında takımının ilk golünü atan Sallai, Strasbourg karşısında da gol perdesini açan isim oldu.
Sağ bek oynayan Sallai, hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmada da takımı adına önemli işler yaptı.
ARDA ÜNYAY'A ÖZEL İLGİ
Galatasaray taraftarı, genç stoper Arda Ünyay'a özel ilgi gösterdi.
Hazırlık maçlarında attığı goller ve başarılı savunma aksiyonlarıyla dikkati çeken Arda Ünyay, 64. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.
Taraftarlar, coşkuyla alkışladığı Arda'nın adını bağırarak genç futbolcuya moral verdi.
HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'TE 4
Galatasaray, yeni sezon öncesi yaptığı 4 hazırlık maçını da kazandı.
İlk hazırlık müsabakasına İstanbul'da Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor karşısında çıkan "Cimbom" mücadeleyi 5-2 kazandı. Ardından Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ve İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile mücadele etti. Galatasaray, söz konusu maçları 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Ligue 1'de geçen sezonu 7. tamamlayarak Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanan Strasbourg'u 3-1'le geçti.
Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Serie A temsilcisi Lazio'yu konuk edecek.