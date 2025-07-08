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Galatasaray'dan Sommer kararı!

Yann Sommer, imza parası ile birlikte yıllık 10 milyon Euro talep edince Galatasaray transferde frene bastı.

calendar 08 Temmuz 2025 10:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Sommer kararı!
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Fernando Muslera'nın ardından iki plan dahilinde kaleci transferine yönelen Galatasaray'da gündemde Inter forması giyen Yann Sommer vardı.

Bir yandan genç bir kaleciyi 1 sezon için kiralayıp ardından bonservisle alma planı yapılırken, diğer yanda ise deneyimli bir file bekçisine 1+1 yıllık sözleşme ile kısa süreli çözüm gündemde.

GALATASARAY, MASADAN KALKTI


Bu doğrultuda İnter ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki Yann Sommer de gündeme geldi. İsviçreli kalecinin temsilcileri yapılan görüşmelerde en son yıllık 8 milyon Euro ve 2 milyon Euro da imza parası isteyince görüşmeler durdu.

Sarı-kırmızılı yönetim bu ücreti yüksek bulduklarını iletse de Sommer cephesi geri adım atmayınca taraflar masadan kalktı. 

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