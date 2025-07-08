Fernando Muslera'nın ardından iki plan dahilinde kaleci transferine yönelen Galatasaray'da gündemde Inter forması giyen Yann Sommer vardı.
Bir yandan genç bir kaleciyi 1 sezon için kiralayıp ardından bonservisle alma planı yapılırken, diğer yanda ise deneyimli bir file bekçisine 1+1 yıllık sözleşme ile kısa süreli çözüm gündemde.
GALATASARAY, MASADAN KALKTI
Bu doğrultuda İnter ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki Yann Sommer de gündeme geldi. İsviçreli kalecinin temsilcileri yapılan görüşmelerde en son yıllık 8 milyon Euro ve 2 milyon Euro da imza parası isteyince görüşmeler durdu.
Sarı-kırmızılı yönetim bu ücreti yüksek bulduklarını iletse de Sommer cephesi geri adım atmayınca taraflar masadan kalktı.
Bir yandan genç bir kaleciyi 1 sezon için kiralayıp ardından bonservisle alma planı yapılırken, diğer yanda ise deneyimli bir file bekçisine 1+1 yıllık sözleşme ile kısa süreli çözüm gündemde.
GALATASARAY, MASADAN KALKTI
Bu doğrultuda İnter ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki Yann Sommer de gündeme geldi. İsviçreli kalecinin temsilcileri yapılan görüşmelerde en son yıllık 8 milyon Euro ve 2 milyon Euro da imza parası isteyince görüşmeler durdu.
Sarı-kırmızılı yönetim bu ücreti yüksek bulduklarını iletse de Sommer cephesi geri adım atmayınca taraflar masadan kalktı.