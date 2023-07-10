Galatasaray'dan Mane yoklaması!

Geçen sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Nicolo Zaniolo gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, transferde yine büyük oynuyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih forması giyen Sadio Mane'nin durumunu sordu.
Senegalli futbolcu ise, kariyerine Almanya'da devam etmek istediğini söyledi ve sarı-kırmızılı takıma teşekkür etti.
ERDEN TİMUR'UN SÖYLEDİĞİ PROFİLE UYUYOR
Sadio Mane'nin ismi, Galatasaray'da transferin bir numaralı ismi olan Erden Timur'un söylediği profile de uyuyor. Timur, daha önce yaptığı açıklamada, kulübünde sıkıntı yaşayan yıldız futbolcuların transferlerinin de politikalarından biri olduğunu söylemişti.
ZANIOLO TRANSFER EDİLDİ
Galatasaray, bu doğrultuda Roma'da sıkıntı yaşayan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
SANE İLE KAVGA ETMİŞTİ
Mane de geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçının ardından takım arkadaşı Leroy Sane ile kavga etmiş ve kısa süre kadro dışı kalmıştı. 31 yaşındaki futbolcu için o dönem ayrılık haberleri de gündeme gelmişti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan transfer olan Sadio Mane'nin Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
GEÇEN YIL RAKAMLARI
Mane, geçen sezon Bayern Münih'^te 38 maçta süre buldu ve 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih forması giyen Sadio Mane'nin durumunu sordu.
Senegalli futbolcu ise, kariyerine Almanya'da devam etmek istediğini söyledi ve sarı-kırmızılı takıma teşekkür etti.
ERDEN TİMUR'UN SÖYLEDİĞİ PROFİLE UYUYOR
Sadio Mane'nin ismi, Galatasaray'da transferin bir numaralı ismi olan Erden Timur'un söylediği profile de uyuyor. Timur, daha önce yaptığı açıklamada, kulübünde sıkıntı yaşayan yıldız futbolcuların transferlerinin de politikalarından biri olduğunu söylemişti.
ZANIOLO TRANSFER EDİLDİ
Galatasaray, bu doğrultuda Roma'da sıkıntı yaşayan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı.
SANE İLE KAVGA ETMİŞTİ
Mane de geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçının ardından takım arkadaşı Leroy Sane ile kavga etmiş ve kısa süre kadro dışı kalmıştı. 31 yaşındaki futbolcu için o dönem ayrılık haberleri de gündeme gelmişti.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bayern Münih'e geçen sezon Liverpool'dan transfer olan Sadio Mane'nin Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
GEÇEN YIL RAKAMLARI
Mane, geçen sezon Bayern Münih'^te 38 maçta süre buldu ve 12 gol, 6 asistlik performans sergiledi.