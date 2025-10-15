16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Galatasaray'dan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında deplasmanda İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini 91-90 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi.

Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabakayı Sarı-Kırmızılılar 91-90 kazandı.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde 2'de 2 yaptı. Trieste ise 2 maçından da mağlup ayrıldı.

Ligde bir sonraki maçta Galatasaray, Würzburg'u konuk edecek. Trieste ise deplasmanda Igokea ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
