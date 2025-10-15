Galatasaray'dan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci haftasında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi.



Palasport Cesare Rubini Trieste Spor Salonu'nda oynanacak müsabakayı Sarı-Kırmızılılar 91-90 kazandı.



Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde 2'de 2 yaptı. Trieste ise 2 maçından da mağlup ayrıldı.



Ligde bir sonraki maçta Galatasaray, Würzburg'u konuk edecek. Trieste ise deplasmanda Igokea ile karşılaşacak.



