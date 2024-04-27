Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray Kulübü Üyesi Işın Çelebi, kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalar yaptı.
Çelebi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Işın Çelebi yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın geleceğine sahip çıkın. Fenerbahçe, Beşiktaş rekabetindeki tatsızlık ve çürümüşlük, Galatasaray'ı bezdirmesin. Biz onların 5 adım, 10 adım önüne değil 100 adım önüne geçeceğiz. İşte o zaman onlar susacaklar." dedi.
"Bizi bu yüzden deviremiyorlar" diyen Çelebi, "Fenerbahçe'de Ali Şen, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan başka son 25 yıldır başkan değişikliği yok. Bizde Faruk Süren'den başlayarak 10 tane başkan değişikliği var. Bizim kurumsallaşmamız var. bu kurumsallaşmayı deviremiyorlar, yok edemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Çelebi, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Işın Çelebi yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın geleceğine sahip çıkın. Fenerbahçe, Beşiktaş rekabetindeki tatsızlık ve çürümüşlük, Galatasaray'ı bezdirmesin. Biz onların 5 adım, 10 adım önüne değil 100 adım önüne geçeceğiz. İşte o zaman onlar susacaklar." dedi.
"Bizi bu yüzden deviremiyorlar" diyen Çelebi, "Fenerbahçe'de Ali Şen, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan başka son 25 yıldır başkan değişikliği yok. Bizde Faruk Süren'den başlayarak 10 tane başkan değişikliği var. Bizim kurumsallaşmamız var. bu kurumsallaşmayı deviremiyorlar, yok edemiyorlar." ifadelerini kullandı.
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