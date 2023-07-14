Galatasaray'dan Eldor Shomurodov transferinde geri adım

Galatasaray, görüşmelerini sürdürdüğü Eldor Shomurodov transferini beklemeye aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan Eldor Shomurodov transferinde geri adım
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14 Temmuz 2023 11:08
Roma forması giyen Eldor Shomurodov'la görüşen Galatasaray, bu transferi beklemeye aldı.

Aslan, yerli statüsünde oynayacak Özbek golcü yerine alternatif isimlere yöneldi.

28 yaşındaki forvetin de İtalya'daki kulüplerle görüşmeye devam ettiği bildirildi. 

SEZON İSTATİSTİĞİ 

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Spezia'da kiralık geçiren Eldor Shomurodov, toplamda 24 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 

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