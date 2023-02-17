Galatasaray'dan depremzedeler için 2 maç

Galatasaray, 5 günlük Antalya kampında 2 hazırlık maçı yapacak ve gelirlerini depremzedelere bağışlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan depremzedeler için 2 maç
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17 Şubat 2023 09:03
Galatasaray'da 5 günlük izin bugün sona eriyor.

Sarı-Kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara kaldığı yerden devam edecek.

20-26 Şubat arasında ise kamp için Antalya'ya gidilecek. Cim Bom burada 2 hazırlık maçı oynayıp İstanbul'a geri dönecek.

Hazırlık maçlarından elde edilecek hasılat da depremzedelere bağışlanacak.

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