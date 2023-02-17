Galatasaray'dan depremzedeler için 2 maç

Galatasaray'da 5 günlük izin bugün sona eriyor.



Sarı-Kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara kaldığı yerden devam edecek.



20-26 Şubat arasında ise kamp için Antalya'ya gidilecek. Cim Bom burada 2 hazırlık maçı oynayıp İstanbul'a geri dönecek.



Hazırlık maçlarından elde edilecek hasılat da depremzedelere bağışlanacak.





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