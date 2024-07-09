Galatasaray'dan 18 milyon euro'ya ret!

Galatasaray'da gösterdiği etkili performansını milli takımda da sürdüren Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e Everton'dan gelen teklif reddedildi. İngilizler fiyat yükseltme kararı aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 18 milyon euro'ya ret!
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09 Temmuz 2024 11:06
Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden biri olan Davinson Sanchez yuvadan uçmak üzere...

Stoperde gösterdiği etkili oyun, Abdülkerim ve Nelsson ile olan uyumu sebebiyle kalesine duvar ören Kolombiyalı, milli takımıyla da Copa America'da gösterdiği etkili oyunla Avrupa'nın gündemine girdi.

Napoli'nin sezonun sonlarına doğru yaptığı teklif sonrası şimdi de Everton ısrarla Sanchez'i istiyor.

18 MİLYONLUK TEKLİFE 'HAYIR' DENDİ

Premier Lig ekibi, deneyimli savunmacı için yaptığı 18 milyon avroluk teklifi kabul etmedi. Everton yetkililerine 25 milyon avro cevabı veren sarı-kırmızılılar, Everton'un yeni bir teklifle gelmesini bekliyor.

G.SARAY 9.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kolombiyalı savunmacı geçtiğimiz sezon 9.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olduğu ilk yılında 32 resmi maçta forma giyip 3 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı. 

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