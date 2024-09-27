Galatasaray'da zemin sorunu!

Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin ardından PAOK'u da 3-1'lik skorla geçen Galatasaray havaya girdi.
Lig ve Avrupa'da sıradaki 8 maçın 6'sını evinde oynayacak sarıkırmızılı takımı rakipleri değil RAMS Park'ın bozulan zemini düşündürüyor.
2021 yazında sıfırdan yenilenen Aslantepe'deki zemin, yoğun çalışmalara rağmen bu sezon olumlu sinyaller vermiyor. Kulüpte sahadan sorumlu Portekizli çim uzmanı mesai veriyor ancak RAMS Park'taki zemin sorunu bir türlü çözülemiyor.
Lig ve Avrupa'da sıradaki 8 maçın 6'sını evinde oynayacak sarıkırmızılı takımı rakipleri değil RAMS Park'ın bozulan zemini düşündürüyor.
2021 yazında sıfırdan yenilenen Aslantepe'deki zemin, yoğun çalışmalara rağmen bu sezon olumlu sinyaller vermiyor. Kulüpte sahadan sorumlu Portekizli çim uzmanı mesai veriyor ancak RAMS Park'taki zemin sorunu bir türlü çözülemiyor.