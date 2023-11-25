Galatasaray'da Zaha şov devam ediyor!

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, Galatasaray'ın ligdeki son 3 maçında 4 gol kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha şov devam ediyor!
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25 Kasım 2023 23:18
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında ise tek golünü kaydetti. Alanyaspor maçında da fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

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