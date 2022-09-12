Galatasaray'da dün Kasımpaşa maçında alınan 3 puan ve Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol birden atması kadar taraftarları mutlu eden bir başka olay, takıma son katılan futbolculardan Yusuf Demir ve Milot Rashica'nın performansı oldu. Özellikle 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sezonun en pahalı transferlerinden biri olan 19 yaşındaki Yusuf, geleceğin yıldızlarından biri olabileceğini gösterdi.Maçın son 13 dakikasında forma şansı bulan Yusuf Demir, 16 kez topla buluşurken, attığı 13 pas da yerini buldu. 2 şut pası veren genç yetenek, 1 kez de gol pozisyonuna girdi ve attığı şutta kaleye gitmekte olan top Kasımpaşa defansına çarparak kornere gitti. 83. dakikada oyuna giren Milot Rashica da tıpkı Yusuf Demir gibi takımla sadece 2 gün antrenmana çıkmasına rağmen sanki uzun yıllardır oynuyormuşçasına rahat ve etkiliydi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de maç sonrası yaptığı açıklamada Yusuf ve Rashica'ya özellikle değinerek, "ifadelerini kullandı.Teknik direktör Okan Buruk da Yusuf Demir'in Avusturya A Milli Takımı forması giydiği için yabancı statüsünde oynadığına dikkat çekerek,dedi.