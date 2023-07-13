Galatasaray'da yeni stat ismi: Rams Park

Galatasaray, tarihi şampiyonluğun ardından sponsorluk anlaşmalarını artırarak önemli gelir elde ediyor. 15 günde 580 milyon TL gelir sağlayan sarı-kırmızılılar, stat ismini de taraftar oylaması sonucunda 'Rams Park' olarak değiştirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yeni stat ismi: Rams Park
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13 Temmuz 2023 09:09
Galatasaray'ın cumhuriyetin 100. yılında elde ettiği tarihi ve görkemli şampiyonluk her açıdan kulübün geleceğini çizecek gibi…

Takımın yıldızları korunacak, yenileri kadroya eklenecek, üst üste şampiyonlukların kazanılacağı yeni bir dominasyon dönemine başlamak için her şey yapılacak.

4 SPONSORLA PARA BASILDI

Bunun bir adımı olarak da yönetim, sponsorluk anlaşmalarına eğildi. 27 Haziran'dan bu yana açıklanan dört işbirliğiyle adeta para basıldı. Stadın ismi değişti.

Forma göğüs reklamı için yerel ve ulusal organizasyonlara farklı sponsorlar bulundu. Sağlık sponsoru dahi yenilendi. Son 15 günde atılan imzaların bir senelik karşılığı 580 milyon TL.

ARTIK RAMS PARK

Rams Global, sosyal medya üzerinden taraftarlarına 'Stadın yeni ismi ne olsun' diye sordu. Yüz elli bini aşkın oy kullanıldı. İki seçenekten Rams Park yüzde 75, Rams Stadyumu yüzde 25 oy aldı. Stat isminin başında Ali Sami Yen Spor Kompleksi ifadesi yer alacak.

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