Galatasaray'da yeni hedef Zeki Çelik!

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin ayrılığının ardından sağ beke takviye yapmak istiyor.
Sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanının da etkisiyle bu bölgeye yerli bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor.
GALATASARAY GÜNDEME ALDI
Galatasaray, bu doğrultuda Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILINDA
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray, Zeki'nin sözleşmesinin son yılına girmesini transferde avantaja çevirmek istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Roma forması altında geçen sezon 43 maçta süre bulan milli futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanının da etkisiyle bu bölgeye yerli bir takviye gerçekleştirmeyi planlıyor.
GALATASARAY GÜNDEME ALDI
Galatasaray, bu doğrultuda Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILINDA
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Galatasaray, Zeki'nin sözleşmesinin son yılına girmesini transferde avantaja çevirmek istiyor.
SEZON PERFORMANSI
Roma forması altında geçen sezon 43 maçta süre bulan milli futbolcu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.