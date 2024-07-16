Galatasaray'da Wendel çıkarması!

Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Wendel transferi için Rusya'ya gitti.
ZENIT İLE MASAYA OTURACAK
İki yönetici, Brezilyalı oyuncunun transferi için Zenit ile masaya oturacak.
Yapılacak görüşmenin ardından planda bir değişiklik olmaması halinde iki isim çarşamba günü İstanbul'a dönecek.
BARÇA DA İLGİLENİYOR
Galatasaray'ın çok istediği futbolcuyla İspanyol devi Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edildi.
Öte yandan Wendel'in sosyal medya hesabından Zenit'i takipten çıkarması, sarı kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı.
Kariyeri boyunca 259 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı, 33 gol ve 35 asist yaptı.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Wendel transferi için Rusya'ya gitti.
ZENIT İLE MASAYA OTURACAK
İki yönetici, Brezilyalı oyuncunun transferi için Zenit ile masaya oturacak.
Yapılacak görüşmenin ardından planda bir değişiklik olmaması halinde iki isim çarşamba günü İstanbul'a dönecek.
BARÇA DA İLGİLENİYOR
Galatasaray'ın çok istediği futbolcuyla İspanyol devi Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edildi.
Öte yandan Wendel'in sosyal medya hesabından Zenit'i takipten çıkarması, sarı kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı.
Kariyeri boyunca 259 maça çıkan 26 yaşındaki Brezilyalı, 33 gol ve 35 asist yaptı.
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