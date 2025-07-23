Galatasaray'da stopere son aday: Kim Min Jae

Victor Osimhen'in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray'da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim stoper adayları Manuel Akanji ve Wilfred Singo'nun yanına Bayern Münih forması giyen Min Jae'yi de ekledi.
YÖNETİM ŞARTLARI SORDU
Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih'e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde taraflar masaya oturacak.
LİMİT PROBLEMİNE ÇÖZÜM
Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.
Transfer her ne kadar zor gözükse de Galatasaray şartlarını zorlayacak.
ESKİ BİR TANIDIK
Kim Min Jae geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon top koşturmuştu. Güney Koreli, sezon sonunda da 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Min Jae geçtiğimiz sezonda Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 3 de gol kaydetti
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim stoper adayları Manuel Akanji ve Wilfred Singo'nun yanına Bayern Münih forması giyen Min Jae'yi de ekledi.
YÖNETİM ŞARTLARI SORDU
Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih'e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde taraflar masaya oturacak.
LİMİT PROBLEMİNE ÇÖZÜM
Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.
Transfer her ne kadar zor gözükse de Galatasaray şartlarını zorlayacak.
ESKİ BİR TANIDIK
Kim Min Jae geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon top koşturmuştu. Güney Koreli, sezon sonunda da 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Min Jae geçtiğimiz sezonda Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 3 de gol kaydetti