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Galatasaray'da stopere son aday: Kim Min Jae

Galatasaray, bir dönem F.Bahçe forması da giyen Kim Min Jae'nin şartlarını sordu.

calendar 23 Temmuz 2025 09:02 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 09:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da stopere son aday: Kim Min Jae
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Victor Osimhen'in transferini bitirdikten sonra bir süre topa basacak olan Galatasaray'da sol stoper adayları arasında tanıdık bir isim var.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim stoper adayları Manuel Akanji ve Wilfred Singo'nun yanına Bayern Münih forması giyen Min Jae'yi de ekledi.

YÖNETİM ŞARTLARI SORDU


Galatasaray, başarılı stoperin şartlarını Bayern Münih'e sordu. Kulüp, Kim Min-Jae için transfer pazarlığına yeşil ışık yakması hâlinde taraflar masaya oturacak.

LİMİT PROBLEMİNE ÇÖZÜM

Galatasaray, Osimhen transferini sonuçlandırmasıyla yüklü bir maliyetin altına girecek. Bu yüzden yönetimin kafasındaki plan satın alma opsiyonlu kiralık formülü.

Transfer her ne kadar zor gözükse de Galatasaray şartlarını zorlayacak.

ESKİ BİR TANIDIK

Kim Min Jae geçmişte Fenerbahçe formasıyla ligimizde 1 sezon top koşturmuştu. Güney Koreli, sezon sonunda da 19 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Min Jae geçtiğimiz sezonda Bayern Münih ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 3 de gol kaydetti

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