Galatasaray'da Sane için yeni başlangıç

Galatasaray 'ın Haziran ayında büyük ses getiren transferi Leroy Sane, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı forma altında henüz istenen seviyeye ulaşamayan Alman yıldız, Başakşehir maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

UYUM SORUNU YAŞADI

Avrupa'da büyük yankı uyandıran transfer sonrası sahada aynı etkiyi yaratamayan 29 yaşındaki yıldızın, İstanbul'a ve takıma uyum sağlamakta zorlandığı ifade ediliyor. Bu durum performansına da yansırken, teknik direktör Okan Buruk oyuncusuna yeniden güven aşılamak için özel çaba harcıyor.

BURUK'TAN DESTEK, SANE'DEN MESAİ

18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Başakşehir karşılaşması, Sane için adeta bir dönüm noktası olacak. Milli arada en çok çalışan oyunculardan biri olan Alman futbolcu, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un özel görüşmeler yaptığı ve moral verdiği Sane, 2 maç aranın ardından ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

KENDİSİ DE MEMNUN DEĞİL

Ligde Alanyaspor ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool karşısında yedek kalan Leroy Sane, kendi performansından da memnun olmadığını çevresiyle paylaştı. Kendiyle ilgili özeleştiri yapan yıldız oyuncu, Başakşehir maçını "patlama maçı" olarak görüyor.

9 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Geride kalan 9 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı veren Sane, Başakşehir deplasmanında hem skora hem de oyuna damga vurmak istiyor. Galatasaray taraftarı da, Alman yıldızdan artık gerçek kimliğini sahaya yansıtmasını bekliyor.