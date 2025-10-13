13 Ekim
Galatasaray'da Sane için yeni başlangıç

Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Leroy Sane, Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefliyor. Milli arada en çok çalışan isimlerden biri olan Alman yıldız, yeniden ilk 11'e dönüyor.

calendar 13 Ekim 2025 09:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Sane için yeni başlangıç
Galatasaray'ın Haziran ayında büyük ses getiren transferi Leroy Sane, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.
 
Sarı-kırmızılı forma altında henüz istenen seviyeye ulaşamayan Alman yıldız, Başakşehir maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
 
UYUM SORUNU YAŞADI
 
Avrupa'da büyük yankı uyandıran transfer sonrası sahada aynı etkiyi yaratamayan 29 yaşındaki yıldızın, İstanbul'a ve takıma uyum sağlamakta zorlandığı ifade ediliyor. Bu durum performansına da yansırken, teknik direktör Okan Buruk oyuncusuna yeniden güven aşılamak için özel çaba harcıyor.
 
BURUK'TAN DESTEK, SANE'DEN MESAİ
 
18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Başakşehir karşılaşması, Sane için adeta bir dönüm noktası olacak. Milli arada en çok çalışan oyunculardan biri olan Alman futbolcu, hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un özel görüşmeler yaptığı ve moral verdiği Sane, 2 maç aranın ardından ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.
 
KENDİSİ DE MEMNUN DEĞİL
 
Ligde Alanyaspor ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool karşısında yedek kalan Leroy Sane, kendi performansından da memnun olmadığını çevresiyle paylaştı. Kendiyle ilgili özeleştiri yapan yıldız oyuncu, Başakşehir maçını "patlama maçı" olarak görüyor.
 
9 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
 
Geride kalan 9 resmi maçta 1 gol ve 3 asistlik katkı veren Sane, Başakşehir deplasmanında hem skora hem de oyuna damga vurmak istiyor. Galatasaray taraftarı da, Alman yıldızdan artık gerçek kimliğini sahaya yansıtmasını bekliyor.
