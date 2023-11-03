Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.
Fernando Muslera, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?
8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Yayıncı kuruluştan maç sırasında gelen bilgiye göre; Muslera dirseğinde bir ağrı hissetti ama hastaneye gitmeye gerek duymadı. Muslera'ya müdahale statta yapıldı.
Fernando Muslera, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?
8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Yayıncı kuruluştan maç sırasında gelen bilgiye göre; Muslera dirseğinde bir ağrı hissetti ama hastaneye gitmeye gerek duymadı. Muslera'ya müdahale statta yapıldı.
🚑Galatasaray'da Muslera sakatlandı ve Kasımpaşa maçına devam edemedi.pic.twitter.com/iLqyIrlbDA
— Sporxtv (@sporxtv) November 3, 2023