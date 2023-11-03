Galatasaray'da sakatlık: Muslera

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera, sakatlanarak kenara geldi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da sakatlık: Muslera
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03 Kasım 2023 21:23
Son güncelleme 03 Kasım 2023 21:50
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

Fernando Muslera, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.

BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Yayıncı kuruluştan maç sırasında gelen bilgiye göre; Muslera dirseğinde bir ağrı hissetti ama hastaneye gitmeye gerek duymadı. Muslera'ya müdahale statta yapıldı.

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