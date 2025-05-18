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Galatasaray'da Osimhen pankartı!

Galatasaraylı taraftarlar, Kayserispor maçında, "Bizimle kal Osimhen." pankartı açtı.

calendar 18 Mayıs 2025 19:05 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 19:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen pankartı!
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Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen'e takımda kal çağrısı geldi.

Sarı-kırmızılı tribünler, sosyal medyada başlattıkları "Bizimle kal Osimhen" çağrısını tribünlere de taşıdı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, Osimhen için "Zorunda olduğundan değil, sen istediğin için bizimle kal Osi." pankartı açtı.

İşte Galatasaray tribünlerinden Osimhen için açıklan pankartlar:









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