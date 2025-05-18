Galatasaray'da Osimhen pankartı!

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen'e takımda kal çağrısı geldi.
Sarı-kırmızılı tribünler, sosyal medyada başlattıkları "Bizimle kal Osimhen" çağrısını tribünlere de taşıdı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, Osimhen için "Zorunda olduğundan değil, sen istediğin için bizimle kal Osi." pankartı açtı.
İşte Galatasaray tribünlerinden Osimhen için açıklan pankartlar:
Sarı-kırmızılı tribünler, sosyal medyada başlattıkları "Bizimle kal Osimhen" çağrısını tribünlere de taşıdı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, Osimhen için "Zorunda olduğundan değil, sen istediğin için bizimle kal Osi." pankartı açtı.
İşte Galatasaray tribünlerinden Osimhen için açıklan pankartlar:
Galatasaray tribünleri; "Bizimle kal Osimhen! Zorunda olduğun için değil, istediğin için!"pic.twitter.com/Fdunqw8RJz
— Sporx (@sporx) May 18, 2025
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