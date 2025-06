Galatasaray'da öncelik kaleci ve on numara!

Süper Lig'de üst üste 3'üncü kez şampiyonluğa ulaşan ve 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da önümüzdeki sezon yeni bir iskelet kurulacak.



Kaptan Fernando Muslera 14 yıllık muhteşem kariyerden sonra efsanesi olduğu kulübe veda etti. 3 yıl önce Napoli'den gelen Dries Mertens ise özellikle 2 şampiyonlukta verdiği katkıyla taraftarların kalbinde taht kurdu.

Sağ bek, orta saha, kanat ve forvete takviye yapacak olan Aslan'da şu an kale ve on numara bölgeleri öncelik haline geldi.Sarı kırmızılılar, Real Madrid'de gösterdiği etkili performansa rağmen Courtois'nın arkasında yedek kalan 26 yaşındaki Ukraynalı kaleci Andriy Lunin'i getirmeyi hayal ediyor. Liste başı olan Lunin'in fiyatı ise 20 milyon euro.On numara için şu an net bir isim yok ancak profil olarak hareketli ve skorer oyunculara bakılıyor. İki bölge için minimum 30 milyon euroluk bir harcama yapılacak.