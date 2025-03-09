Galatasaray'da Morata geri döndü!

Galatasaray'da AZ Alkmaar maçının ardından sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Alvaro Morata, Alanyaspor maçıyla ilk 11'e geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Morata geri döndü!
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09 Mart 2025 19:43
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Alvaro Morata, Alanyaspor maçıyla geri döndü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen İspanyol golcüye Alanyaspor maçında ilk 11'de forma verdi.

Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:





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