Galatasaray'da Morata geri döndü!

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.
Sarı-kırmızılılarda AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Alvaro Morata, Alanyaspor maçıyla geri döndü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen İspanyol golcüye Alanyaspor maçında ilk 11'de forma verdi.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
Sarı-kırmızılılarda AZ Alkmaar ile oynanan ilk maçta sakatlanan ve sahalardan uzak kalan Alvaro Morata, Alanyaspor maçıyla geri döndü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı geçen İspanyol golcüye Alanyaspor maçında ilk 11'de forma verdi.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<