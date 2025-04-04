Galatasaray'da Kadıköy fobisi, hobiye dönüştü!

Galatasaray bir zaman çekinerek gittiği Fenerbahçe deplasmanında artık tek hakim taraf durumuna geçti. Sarı-kırmızılılar 2018'den bu yana ezeli rakibinin mabedinde sadece bir kez kaybetti. 2023'ten bu yana dört derbinin üçünü kazanıp hiç yenilmedi. Fobi yok, hobi var...

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Kadıköy fobisi, hobiye dönüştü!
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04 Nisan 2025 10:14
Galatasaray'da Kadıköy fobisi hobiye dönüştü. Üstelik sözde değil özde.

Biraz filmi geriye sardığımızda sarı-kırmızılıların, ezeli rakibine karşı deplasmanda büyük sıkıntılar yaşadığı akıllarda.

Kadıköy'de 1999'da kazandığı derbinin ardından yeni bir galibiyet için tam 21 yıl beklemesi gerekti Cimbom'un...

Fatih Terim idaresinde 2020'de 3-1'lik zaferle yenilgi zinciri bozuldu, onun öğrencisi Okan Buruk ile de Kadıköy'de sarı-kırmızı moda oldu.

ÜÇ KUPA HEDEFİNE TUTUNDU

Aslan, Ülker Stadı'nda oynanan son dört derbinin üçünü kazandı, bir de beraberlik yaşadı.

Bu maçlarda Okan Buruk kulübedeydi. Galatasaray burada son yedi yılda sadece bir kez yenildi. Son olarak önceki gün 2-1 ile kazanan Cimbom, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Süper Lig yarışında ezeli rakibine karşı moral üstünlüğünü de eline geçirip üç kupa hedefine de iyice bilendi.  

(Nefes)
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