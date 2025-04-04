Galatasaray'da Kadıköy fobisi hobiye dönüştü. Üstelik sözde değil özde.
Biraz filmi geriye sardığımızda sarı-kırmızılıların, ezeli rakibine karşı deplasmanda büyük sıkıntılar yaşadığı akıllarda.
Kadıköy'de 1999'da kazandığı derbinin ardından yeni bir galibiyet için tam 21 yıl beklemesi gerekti Cimbom'un...
Fatih Terim idaresinde 2020'de 3-1'lik zaferle yenilgi zinciri bozuldu, onun öğrencisi Okan Buruk ile de Kadıköy'de sarı-kırmızı moda oldu.
ÜÇ KUPA HEDEFİNE TUTUNDU
Aslan, Ülker Stadı'nda oynanan son dört derbinin üçünü kazandı, bir de beraberlik yaşadı.
Bu maçlarda Okan Buruk kulübedeydi. Galatasaray burada son yedi yılda sadece bir kez yenildi. Son olarak önceki gün 2-1 ile kazanan Cimbom, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Süper Lig yarışında ezeli rakibine karşı moral üstünlüğünü de eline geçirip üç kupa hedefine de iyice bilendi.
Biraz filmi geriye sardığımızda sarı-kırmızılıların, ezeli rakibine karşı deplasmanda büyük sıkıntılar yaşadığı akıllarda.
Kadıköy'de 1999'da kazandığı derbinin ardından yeni bir galibiyet için tam 21 yıl beklemesi gerekti Cimbom'un...
Fatih Terim idaresinde 2020'de 3-1'lik zaferle yenilgi zinciri bozuldu, onun öğrencisi Okan Buruk ile de Kadıköy'de sarı-kırmızı moda oldu.
ÜÇ KUPA HEDEFİNE TUTUNDU
Aslan, Ülker Stadı'nda oynanan son dört derbinin üçünü kazandı, bir de beraberlik yaşadı.
Bu maçlarda Okan Buruk kulübedeydi. Galatasaray burada son yedi yılda sadece bir kez yenildi. Son olarak önceki gün 2-1 ile kazanan Cimbom, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Süper Lig yarışında ezeli rakibine karşı moral üstünlüğünü de eline geçirip üç kupa hedefine de iyice bilendi.
(Nefes)