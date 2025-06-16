Galatasaray'da Jackson listede!

Leroy Sane ile yaz transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Galatasaray, transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.
OSIMHEN'E ALTERNATİF
Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için her şeyi yapmaya hazır. Ancak Suudi Arabistan'dan ve İngiltere'den teklifler alan Osimhen'in takımda kalmama ihtimali de bulunuyor. Galatasaray, bu nedenle Osimhen için alternatif listesini de hazırda tutuyor.
NICOLAS JACKSON
Osimhen'in olası ayrılığı konusunda Lille'den ayrılan Jonathan David ile de ilgilenen Galatasaray, alternatifler listesine Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı da yazdı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun olası transferi için nabız yoklamaya başladı.
SEZON PERFORMANSI
Chelesa'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Jackson, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.
OSIMHEN'E ALTERNATİF
Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için her şeyi yapmaya hazır. Ancak Suudi Arabistan'dan ve İngiltere'den teklifler alan Osimhen'in takımda kalmama ihtimali de bulunuyor. Galatasaray, bu nedenle Osimhen için alternatif listesini de hazırda tutuyor.
NICOLAS JACKSON
Osimhen'in olası ayrılığı konusunda Lille'den ayrılan Jonathan David ile de ilgilenen Galatasaray, alternatifler listesine Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı da yazdı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun olası transferi için nabız yoklamaya başladı.
SEZON PERFORMANSI
Chelesa'de geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan Jackson, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.
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