Galatasaray'da hesap kitap vakti

Avrupa Ligi'nin sonuncusu Dinamo Kiev'i 2 farklı önde götürdüğü maçta yenemeyen Galatasaray, bu hatanın bedelini ağır ödeyebilir.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hesap kitap vakti
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22 Ocak 2025 11:27
UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 24'te bitirmeyi haftalar önce garantileyen Galatasaray'ın asıl hedefi ilk 8'de yer alıp, son 16 turuna doğrudan katılmaktı.

Bu yolda da emin adımlarla ilerleyen Sarı-Kırmızılılar en büyük şoku Dinamo Kiev karşısında yaşadı. İlk 6 haftada tek puanı bile olmayan, hatta sadece 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisinden 3 gol yiyen ve 2 farklı önde götürdüğü maçta puan kaybeden Cim Bom, ligi ilk 8'de bitirme ihtimalini ateşe attı.

Galatasaray, son haftada çıkacağı Ajax deplasmanından artık mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.

PLAY-OFF'A DAHA YAKIN

Bugün ve yarın oynanacak maçların sonuçlarına göre hesaplar daha da netleşecek. Ancak şu anki tablo itibarıyla Sarı-Kırmızılılar play-off turuna daha yakın görünüyor.

9 ve 24. sıradaki takımlar arasında yapılacak eşleşme sonucu 8 takım daha son 16'ya kalmaya çalışacak. Bu da Galatasaray için final niteliğinde 2 maç daha oynanması anlamına geliyor.

Ajax'ın da ilk 6 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puanı bulunuyor. 

 
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