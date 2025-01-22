Galatasaray'da hesap kitap vakti

UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 24'te bitirmeyi haftalar önce garantileyen Galatasaray'ın asıl hedefi ilk 8'de yer alıp, son 16 turuna doğrudan katılmaktı.
Bu yolda da emin adımlarla ilerleyen Sarı-Kırmızılılar en büyük şoku Dinamo Kiev karşısında yaşadı. İlk 6 haftada tek puanı bile olmayan, hatta sadece 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisinden 3 gol yiyen ve 2 farklı önde götürdüğü maçta puan kaybeden Cim Bom, ligi ilk 8'de bitirme ihtimalini ateşe attı.
Galatasaray, son haftada çıkacağı Ajax deplasmanından artık mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.
PLAY-OFF'A DAHA YAKIN
Bugün ve yarın oynanacak maçların sonuçlarına göre hesaplar daha da netleşecek. Ancak şu anki tablo itibarıyla Sarı-Kırmızılılar play-off turuna daha yakın görünüyor.
9 ve 24. sıradaki takımlar arasında yapılacak eşleşme sonucu 8 takım daha son 16'ya kalmaya çalışacak. Bu da Galatasaray için final niteliğinde 2 maç daha oynanması anlamına geliyor.
Ajax'ın da ilk 6 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puanı bulunuyor.
Bu yolda da emin adımlarla ilerleyen Sarı-Kırmızılılar en büyük şoku Dinamo Kiev karşısında yaşadı. İlk 6 haftada tek puanı bile olmayan, hatta sadece 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisinden 3 gol yiyen ve 2 farklı önde götürdüğü maçta puan kaybeden Cim Bom, ligi ilk 8'de bitirme ihtimalini ateşe attı.
Galatasaray, son haftada çıkacağı Ajax deplasmanından artık mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.
PLAY-OFF'A DAHA YAKIN
Bugün ve yarın oynanacak maçların sonuçlarına göre hesaplar daha da netleşecek. Ancak şu anki tablo itibarıyla Sarı-Kırmızılılar play-off turuna daha yakın görünüyor.
9 ve 24. sıradaki takımlar arasında yapılacak eşleşme sonucu 8 takım daha son 16'ya kalmaya çalışacak. Bu da Galatasaray için final niteliğinde 2 maç daha oynanması anlamına geliyor.
Ajax'ın da ilk 6 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puanı bulunuyor.