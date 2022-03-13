Nef Stadyumu yeni haftada dört gün içinde iki dev maça ev sahipliği yapacak. Pazartesi Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray hemen 3 gün sonra perşembe günü Barcelona ile Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşına çıkacak.



Başkan Burak Elmas'tan yönetime, teknik heyetten futbolculara kadar sarı-kırmızılı kulüpte herkes, bu iki maçta alınacak galibiyetlere konsantre oldu.



BİLET ALANLAR ARASINDA FUTBOLCULAR DA VAR



52 bin kişi kapasiteli Nef Stadyumu'nu dolduracak coşkulu taraftar, Galatasaray'ın en büyük itici gücü konumunda. Yönetim, Beşiktaş derbisi ve Barcelona rövanşına 100 bin taraftar bekliyor, çifte zaferle Aslantepe'yi şölen havasına çevirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte bilet satışlarına büyük ilgi gösteriliyor. Futbolcuların da özellikle Barcelona maçı için onlarca bileti ailesi ve yakınlarına ayırdığı öğrenildi.



İstanbul dışından bu maçlara gelecek taraftarlar ise şimdiden organize olmaya başladılar.





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