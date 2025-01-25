Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, 3 maç sonra kadroda yer aldı.
Türkiye Kupası'nın ilk haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Sara, Süper Lig'de Başakşehir ve Hatayspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Dinamo Kiev mücadelelerinde forma giyemedi.
Konyaspor karşılaşmasına yedek soyunan Brezilyalı orta saha, karşılaşmanın 80'inci dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş oldu.
Galatasaray'da Gabriel Sara, sakatlığını atlattı
Sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçıran Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Konyaspor maçının 80. dakikasında oyuna girerek formasına kavuştu.
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25 Ocak 2025 21:13
Galatasaray'ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, 3 maç sonra kadroda yer aldı.
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