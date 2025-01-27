Galatasaray'da Gabriel Sara 11'e dönüyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ligde Başakşehir ve Hatayspor maçlarında forma giyemeyen, Avrupa Ligi'nde de Dinamo Kiev mücadelesini kaçıran Gabriel Sara, Konyaspor mücadelesine kulübede başlamış ve 80. dakikada oyuna alınmıştı.
Brezilyalı yıldız orta sahanın kendisini iyi hissettiği belirtilirken, kritik Ajax deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Sağ bekte ise Kaan Ayhan olacak. Roland Sallai, Avrupa listesinde yer almadığı için kadroda olmayacak.
Brezilyalı yıldız orta sahanın kendisini iyi hissettiği belirtilirken, kritik Ajax deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Sağ bekte ise Kaan Ayhan olacak. Roland Sallai, Avrupa listesinde yer almadığı için kadroda olmayacak.