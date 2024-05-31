Galatasaray şampiyon oldu ama Erden Timur gündemden düşmüyor. Takımın son 2 yıl yakaladığı şampiyonluklarda çok önemli payı bulunan Sportif A.Ş. Başkanvekili Timur'un dün istifasını vereceği iddia ediliyordu ama böyle bir gelişme yaşanmadı.
"İSTİFA EDİYORUM" ÇIKIŞI OLMADI
Milliyet'in ulaştığı bilgilere göre Erden Timur dün Rams Park'ta Başkan Dursun Özbek ile görüştü. Bu görüşmede kesinlikle "istifa ediyorum" şeklinde bir çıkış olmadı. Hatta gelecek planları ve transfer çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu aktarıldı. Bu durum "Erden Timur bırakmıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
"SİYASETLE BAŞ EDEMİYORUM"
Seçim öncesi Dursun Özbek ile Florya projesi hakkında farklı düşündüğünü açıklayan Erden Timur şampiyonluk sonrasında, "Galatasaray siyaseti ile baş edemiyorum" sözleri ile dikkat çekmişti. Diğer taraftan Timur'a yakın kaynaklar ise sağlık sorunları yaşayan eşine ve işlerine daha çok vakit ayırmak için sarı-kırmızılı idarecinin bırakacağı mesajını verdi.
Timur'un vereceği karara göre Özbek'in adım atacağı öğrenildi. Kulüpteki bu belirsizliğin daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Bu arada dün statta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Erden Timur konusu gündeme gelmedi.
"İSTİFA EDİYORUM" ÇIKIŞI OLMADI
Milliyet'in ulaştığı bilgilere göre Erden Timur dün Rams Park'ta Başkan Dursun Özbek ile görüştü. Bu görüşmede kesinlikle "istifa ediyorum" şeklinde bir çıkış olmadı. Hatta gelecek planları ve transfer çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu aktarıldı. Bu durum "Erden Timur bırakmıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
"SİYASETLE BAŞ EDEMİYORUM"
Seçim öncesi Dursun Özbek ile Florya projesi hakkında farklı düşündüğünü açıklayan Erden Timur şampiyonluk sonrasında, "Galatasaray siyaseti ile baş edemiyorum" sözleri ile dikkat çekmişti. Diğer taraftan Timur'a yakın kaynaklar ise sağlık sorunları yaşayan eşine ve işlerine daha çok vakit ayırmak için sarı-kırmızılı idarecinin bırakacağı mesajını verdi.
Timur'un vereceği karara göre Özbek'in adım atacağı öğrenildi. Kulüpteki bu belirsizliğin daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Bu arada dün statta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Erden Timur konusu gündeme gelmedi.