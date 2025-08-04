Galatasaray'da Davinson Sanchez'den zam şartı!

Son iki sezonda Galatasaray en başarılı ve en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez yeni sezon öncesi de büyük bir güvence.
DAVINSON ZAM İSTİYOR
Ancak Kolombiyalı yıldız özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak sözleşmesinde iyileştirme talep ediyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Davinson'un menajerinin Lazio maçı öncesinde İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.
GÜNCEL MAAŞI 3.2 MİLYON EURO
2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan transfer edilen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız net 3.2 milyon euro maaş alıyor.
5 MİLYON MAAŞA ÇEKİLECEK
Takvim'de yer alan habere göre; Sanchez garanti ücretinin minimum 5 milyon euro seviyesine çekilmesini istiyor.
Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı stoperin talebine olumlu yaklaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı belirtiliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon savunmanın lideri olan deneyimli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Davinson'un kontratı 2027'de sona erecek.
DAVINSON ZAM İSTİYOR
Ancak Kolombiyalı yıldız özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak sözleşmesinde iyileştirme talep ediyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Davinson'un menajerinin Lazio maçı öncesinde İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.
GÜNCEL MAAŞI 3.2 MİLYON EURO
2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan transfer edilen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız net 3.2 milyon euro maaş alıyor.
5 MİLYON MAAŞA ÇEKİLECEK
Takvim'de yer alan habere göre; Sanchez garanti ücretinin minimum 5 milyon euro seviyesine çekilmesini istiyor.
Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı stoperin talebine olumlu yaklaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı belirtiliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon savunmanın lideri olan deneyimli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Davinson'un kontratı 2027'de sona erecek.