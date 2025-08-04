Galatasaray'da Davinson Sanchez'den zam şartı!

03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-2
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-0
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-1
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-1
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
0-2
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
5-0
03 Ağustos
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1-1
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
2-2
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
1-0
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-1
03 Ağustos
Sion-Lugano
4-0
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
1-1
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
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1-1
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1-0
03 Ağustos
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2-0
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0-3
03 Ağustos
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3-2
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1-1
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Broendby IF-Viborg
0-2
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1-3
03 Ağustos
KFUM-Rosenborg
4-1
03 Ağustos
Molde-Bryne
2-0
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
2-0
03 Ağustos
Vaalerenga-Sandefjord
2-1
03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
2-2
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Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
0-0ERT
03 Ağustos
Radomiak Radom-Rakow
3-1
03 Ağustos
Legia Warszawa-Arka Gdynia
0-0
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03 Ağustos
Shamrock -Derry City
2-0
03 Ağustos
Falkirk-Dundee United
2-2
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Dundee FC-Hibernian
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Atletico MG-Red Bull Bragantino
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Tottenham-Newcastle
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Ajax-AS Monaco
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Alkmaar-OFI Crete
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ADO Den Haag-Olympiakos
2-3
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Leicester City-Fiorentina
2-0
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3-0
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Kayserispor-Göztepe
0-0IPT
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Lecce-Carrarese
1-0
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Maritimo-Nacional
3-0
03 Ağustos
Sudtirol-Verona
2-2
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SSC Napoli-Brest
1-2
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Real Oviedo-Helmond
1-0
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Girona-Wolves
2-1
03 Ağustos
FC Porto-Atletico Madrid
1-0
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0-2
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M. United-Everton
2-2
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Dalian Yingbo-Qingdao Hainiu
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2-2
03 Ağustos
Wuhan Three Towns-Changchun Yatai
0-0
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Shenzhen Peng City-Zhejiang Professional
2-4
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SKA-Khabarovsk-Torpedo Moscow
1-0
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Spartak Kostroma-Neftekhimik
1-1
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Chornomorets-Arsenal Tula
1-2
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Fakel Voronej FK-Sokol Saratov
1-0
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SJK-FC KTP
3-0
03 Ağustos
Slask Wroclaw-Ruch Chorzow
3-1
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Pogon Siedlce-Odra Opole
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Gornik Leczna-Puszcza Niepolomice
2-2
03 Ağustos
Novorizontino-Avai FC
1-1
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Chapecoense-CRB
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Athletico Paranaense-Paysandu
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1-0
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2-2
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'den zam şartı!

Galatasaray, sözleşmesine zam isteyen Davinson Sanchez ile masaya oturacak. Oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştiren yönetim, yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

calendar 04 Ağustos 2025 08:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den zam şartı!
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Son iki sezonda Galatasaray en başarılı ve en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez yeni sezon öncesi de büyük bir güvence.

DAVINSON ZAM İSTİYOR

Ancak Kolombiyalı yıldız özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak sözleşmesinde iyileştirme talep ediyor.


MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Davinson'un menajerinin Lazio maçı öncesinde İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.

GÜNCEL MAAŞI 3.2 MİLYON EURO

2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan transfer edilen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız net 3.2 milyon euro maaş alıyor.

5 MİLYON MAAŞA ÇEKİLECEK

Takvim'de yer alan habere göre; Sanchez garanti ücretinin minimum 5 milyon euro seviyesine çekilmesini istiyor.

Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı stoperin talebine olumlu yaklaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı belirtiliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon savunmanın lideri olan deneyimli oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Davinson'un kontratı 2027'de sona erecek. 

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