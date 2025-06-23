Galatasaray'da ayrılık şartı: Alvaro Morata

Galatasaray'ın Milan'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılılardan ayrılmak istiyor.
İspanyol golcü, takımda kalmak istemediğini yönetime iletti ve menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.
Galatasaray, durumu Victor Osimhen'in geleceğine de bağlı olan Morata için Sevilla ve Como'nun gündeme gelmesinin ardından 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Sarı-kırmızılılar, eğer Morata'nın kiralama ücreti olan 6 milyon euro'nun yarısını ve İspanyol oyuncunun maliyeti karşılanırsa ayrılık için sorun çıkarmayacak.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
İspanyol golcü, takımda kalmak istemediğini yönetime iletti ve menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.
Galatasaray, durumu Victor Osimhen'in geleceğine de bağlı olan Morata için Sevilla ve Como'nun gündeme gelmesinin ardından 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararını verdi.
Sarı-kırmızılılar, eğer Morata'nın kiralama ücreti olan 6 milyon euro'nun yarısını ve İspanyol oyuncunun maliyeti karşılanırsa ayrılık için sorun çıkarmayacak.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
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